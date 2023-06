Најмалку четири лица загинаа, а две се повредени кога се случи експлозија во фабрика за барут во рускиот град Тамбов, јави денеска ТАСС.

Тамбов се наоѓа на околу 420 километри југоисточно од Москва.

A very strong explosion reported at the Tambov Powder Plant in Russia.

Four employees of the enterprise were killed. pic.twitter.com/6DHzNWp4E5

