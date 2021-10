Денес се случи експлозија во шиитска џамија во Кандахар во Авганистан за време на молитва. Според првичните извештаи, станува збор за бомбаш самоубиец.

Во моментов нема точна бројка, но агенциите јавуваат дека бројот на жртви е голем. Засега јавуваат дека најмалку седум лица загинале.

#BREAKING: Explosion reported at a Shia Mosque in Kandahar, Afghanistan. Many casualties feared. Last week explosion at a Shia mosque in Kunduz had killed over 60 and injured many others. Taliban has clearly failed to provide any security to Afghan civilians and especially Shias. pic.twitter.com/2QAB5pfpCD

