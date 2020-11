Кандидатот на Демократската партија, Џо Бајден ќе стане 46. претседател на САД, јави Си Ен Ен. Медиумот ја објави информацијата по победата на Бајден во неговата родна држава Пенсилванија, што му ги обезбеди потребните најмалку 270 изборни гласови за изборен успех.

Според проекциите на Си Ен Ен, Асошиејтед прес, Њујорк Тајмс, Еј-Би-Си Њуз и повеќе медиуми, кои се засновани на исклучително прецизни статистички пресметки, прогласија дека Бајден победил во државата Пенсилванија, со што доби уште 20 електорски гласа и надминувајќи го минимумот од 270. Засега тој има 273 електорски гласови од можни 538. И конзервативно-ориентираната Фокс телевизија го прогласи Бајден за победник со 290 електроски гласови, со оглед на тоа што тие веќе го прогласија демократскиот кандидат за победник и во државата Аризона.

Според проекциите на Асошиејтед прес, Џо Бајден е избран за 46-ти претседател на САД, соборувајќи го претседателот Трамп по единствен мандат обележан со импичмент, постојани битки, погубен одговор на смртоносната пандемија на коронавирусот и неочекувано блиски избори. Трамп, e еден од ретките претседатели во историјата на САД кој служел само еден мандат, односно кој не бил резибран.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020