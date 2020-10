Во силниот земјотрес што вчера ги погоди егејскиот брег на Турција и источниот грчки остров Самос, загинаа најмалку 26 лица, а над 800 беа повредени.

Спасувачките екипи пробиваат бетонски блокови од урнати згради во потрага по преживеани во Измир, третиот по големина град во Турција, кој беше најмногу погоден од земјотресот.

По првиот, најсилен земјотрес од речиси седум степени, следеа околу сто помали, од кои најмалку 16 беа посилни од четири степени, а таа област ја зафати „мало цунами“.

7.0 Earthquake jolts Turkey, building and homes completely destroyed many people lost their lives and thousands of people are now homeless.

Our thoughts and prayers are with our Turkish brothers and sisters in this hard time. Please pray for #izmir #Greece#TurkeyEarthquake 💔😭 pic.twitter.com/jWQhWwOxAZ

