Босанскохерцеговската музичка група Дубиоза колектив денеска свиреше во Советот на Европа во Стразбур, каде што со посебната изведба ги разиграа присутните учесници на форумот, активисти, но и бирократи. На Светскиот форум на демократија, чијашто тема се глобалните еколошки предизвици бендот ги изведе песните „No Escape (from Balkan)“, „Take me to America“ и „Bella Ciao“.

Dubioza Kolektiv svirala je u Savjetu Evrope u Strazburu. Uključili su se u borbu za planetu, razdrmali i mlade ekološke aktiviste, ali i evropske birokrate: ⁦@N1infoSA⁩ pic.twitter.com/K2BTojbgMH — Snezana Mitrovic (@Snejkicaa) November 10, 2021

Присутните беа воодушевени, што се гледа и од снимките што цел ден се врат на интернет.

Dubioza kolektiv u Vijeću Evrope: Možete nam pomoći da dobijemo radne dozvole https://t.co/Qkl0W5A6Yd — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) November 10, 2021

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.