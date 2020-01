Поројните врнежи од дожд предизвикаа поплави во Дубаи, а аеродромот „Дубаи интернешнл“, кој е еден од најпрометните во светот, ги откажа летовите. Како што изјавија официјални лица, поплавени се пистите како и делови од терминалите во аеродромот.

Ова можеби е најлошо невреме што го погодило Дубаи во последните 10 години.

#Dubai? …or Venice?

Torrential rain in the #UAE has helped turn roads into canals this morning.

More rain, but not as heavy, tonight before turning drier. Showers return at times in the week ahead

