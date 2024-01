Повеќе од 32.500 домови во јапонската префектура Ишикава се без струја откако областа денеска беше погодена од силен земјотрес и последователни потреси, соопшти јапонската електродистрибуција.

Video: the uploader of this video says they are in the coastal town of Uchinada in Ishikawa, Japan. It looks like the earthquake dealt major damage. pic.twitter.com/k9DGHybWKW — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 1, 2024

Издадени се предупредувања за цунами долж крајбрежните региони во западна Јапонија, а луѓето се повикани да се евакуираат по земјотресот со јачина од 7,5 степени.

Japan – Here the earth is torn from earthquake damage. More aftershocks and major tsunami are expected 🇯🇵🌊 pic.twitter.com/LlsQL4bSll — 🇬🇧RonEnglish🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@RonEng1ish) January 1, 2024

Во областа на земјотресот има и нуклеарни централи, но јапонската компанија „Кансаи електрик“ соопшти дека се е во ред во работата на нуклеарките.

Метеоролошката управа на Јужна Кореја исто така соопшти ги следи можните промени на нивото на морето во неколку области долж нејзиниот источен брег по земјотресот во западна Јапонија.

Опасност од цунами е прогласена и во источните руски градови Владивосток, Находка и островот Сахалин по земјотресот во Јапонија. Областите гледаат кон Јапонското Море. Засега не е наредена евакуација.

