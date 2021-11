Патниците од два лета кои утрово слетале на аеродромот Шипол во Амстердам од Јужна Африка, се задржани во авионите.

Тие се тестираат на коронавирус во врска со новиот, веројатно позаразен сој откриен во јужниот дел на Африка.

На патниците во моментов не им е дозволено да го напуштат авионот, пренесуваат медиумите.

Портпаролот рекол дека на сите ќе им биде направен ПЦР тест на аеродромот, а тестовите ќе бидат анализирани најбрзо што може.

NOW – Passengers from South Africa are currently not allowed to exit the plane in Amsterdam amid fears over the new variant.pic.twitter.com/XiTX7I5uBK — Disclose.tv (@disclosetv) November 26, 2021

Се очекува сите да бидат тестирани до 16:30 часот, а резултатите ќе бидат познати вечер во околу 20:30.

Во меѓувреме, патиците ќе бидат одвоени од другите луѓе во Шипол.

Како што е соопштено од управата на аеродромот Шипол, од попладне овој аеродром повеќе нема да пушта патници од Јужна Африка.

Еден од авионите слетал во Амстердам во околу 10:30 часот од Кејптаун. Вториот слетал половина час подоцна од Јоханесбург. Засега не е познато колку точно патници има во авионите.

Привремениот министер за здравство Хуго Де Јонге, во петокот наутро најавил дека Холандија ќе забрани летови од Јужна Африка од денеска напладне.

As of 12:00 this afternoon, there are no flights from the southern part of Africa to the Netherlands. https://t.co/o6rq9BfnOY — Schiphol (@Schiphol) November 26, 2021

Боцвана, Есватини, Лесото, Намибија, Зимбабве и Јужна Африка се додадени на листата на многу ризични земји.

Де Јонге во петокот наутро рекол дека патниците од овие земји ќе бидат тестирани во Шипол и дека ќе мора да бидат во карантин.

