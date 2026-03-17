17.03.2026
Директорот на Националниот центар за борба против тероризмот на САД поднесе оставка поради војната со Иран

Џо Кент, директорот на Националниот центар за борба против тероризмот (НЦТЦ) во администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп, поднесе оставка поради војната во Иран.

Во образложението за својата одлука, Кент наведува дека не ја поддржува војната затоа што Иран не претставувал никаква закана за САД.

По долго размислување, решив да поднесам оставка од мојата позиција како директор на Националниот центар за борба против тероризмот, со стапување на сила од денеска.

Не можам со чиста совест да ја поддржам тековната војна во Иран. Иран не претставуваше непосредна закана за нашата нација и јасно е дека ја почнавме оваа војна поради притисок од Израел и неговото моќно лоби во САД.

Беше чест да служам под претседателот Доналд Џ. Трамп и Тулси Габард и да ги водам професионалците во НЦТЦ.

Бог нека ја благослови Америка“, Џо Кент

Поврзани вести

Свет  | 17.03.2026
Во Багдад нападната амбасадата на САД со ракети и дронови
Свет  | 17.03.2026
„Аксиос“: Специјалниот пратеник на Трамп и иранскиот министер за надворешни работи се во тајна комуникација
Свет  | 17.03.2026
Трамп „ги моли“ сојузниците да помогнат во деблокирање на Ормутскиот Теснец
