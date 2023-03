Двајца пилоти загинаа кога воените авиони со кои летаа се судрија над Гвидонија Монтечелио, на речиси 35 километри североисточно од Рим.

Едниот од лесните авиони се урна на земја во воздухопловната база Гвидонија, а другиот на паркиран автомобил на улица. Други повредени нема, јавуваат италијанските медиуми.

Полицијата и итната помош биле испратени на местото на настанот. Според првичните информации, во несреќата учествувале два стари воени авиона.

Two Italian Air Force training planes collided near Rome, both pilots died pic.twitter.com/93YIImgPkS

— 𝕽𝖔𝖓𝖎𝖓 🔞 (@oldirtyronin) March 7, 2023