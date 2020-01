12-годишно девојче е пронајдено живо откако лавина го затрупала нејзиниот дом во Пакистан и останала закопана 18 часа под снег.

Девојчето Самата Биби опиша како „врескала и викала за помош“ додека лежела заробена под снегот и по некое време мислела дека ќе умре. Рече дека и течела крв од устата и и е скршена едната нога.

Нејзината мајка Шахназ Биби изјави дека семејството се собрало околу огништето кога лавина ја погодила куќата.

Но, службите за спасување сепак успеале да стигнат до 12-годишната Самина, а таа вчера била пренесена во болница. Неколку членови на нејзиното семејство немале толку среќа, загинале во лавината.

Долината на реката Нелум е погодена од лавини и лизгање на земјиштето во последниве денови, при што најмалку 70 луѓе загинаа во во оваа пакистанска област.

A 12-year-old girl on Wednesday was found alive after being engulfed under a snow blanket for 18 hours as the family’s house was hit by an avalanche in Azad Kashmir.

Samina Bibi recalled screaming and shouting for help as she lay trapped in a room under the snow.😥🙏

