Поддржувачите на експретседателот на Бразил, Жаир Болсонаро упаднаа во Конгресот и Врховниот суд и ја опколија претседателската палата. Демонстрантите искршија прозорци и мебел во Конгресот, дел стигнале до салата на Сенатот, каде скокнале до седиштата и ги користеле клупите како лизгалки. Полицијата фрли солзавец врз нив.

Драматичните сцени доаѓаат една недела по инаугурацијата на левичарскиот ветеран Луис Инасио Лула да Силва.

Приврзаниците на Болсонаро кои одбиваат да прифатат дека тој ги загубил изборите, ги пробиле полициските бариери во главниот град Бразилија. Полицијата употребилазавец, но не успеалa да ги одбие демонстрантите.

Destruction within the Planalto Palace in Brazil. pic.twitter.com/MjkFgAszik

🇧🇷Guys, we have a real cosplay of the American Capitol here – the protesters frolic in the National Congress of Brazil. pic.twitter.com/QxmZqD8rWW

— Тоби айоделе -Tboy🇷🇺 🇳🇬 (@TobiAyodele) January 8, 2023