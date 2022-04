Тримесечно бебе, нејзината мајка и баба, беа убиени во руски ракетен напад вчера во Одеса. Смртта предизвика голем бес во Украина. Претседателот Володимир Зеленски беше видно вознемирен.

Тој ги опиша оние кои го планирале и извршиле нападот како „гадови“.

russian missile killed today this beautiful mom and her angel baby in Odesa. I have no words to describe devastation. The picture was posted by her husband Yuriy. RIP, we will revenge pic.twitter.com/pz128Lbjnw

Таткото на Кира, Јури, за првпат го виде нејзиното тело кога се врати во својот уништен стан во неделата. Сега минува низ урнатините за да спаси некои спомени.

Valeria Hlodan & her infant daughter were 2 of 8 people killed in Odesa today by Russian missiles. Her post on Instagram where this photo was shared read: “Those were the best 40 weeks. Our girl is a month old now. Papa gave her her first flowers. It’s a new level of happiness.” pic.twitter.com/pc0xlrhohu

— Christopher Miller (@ChristopherJM) April 23, 2022