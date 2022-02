Министерството на својот официјален профил на Твитер објави мапа со распоредот на воените сили на Руската Федерација, на која е прикажан наводниот можен план на Кремљ за инвазија на Украина.

Русија задржува значително воено присуство, се додава, со кое може да изврши инвазија без предупредување.

Велика Британија верува дека речиси половина од руските сили што се собраа во близина на Украина сега се наоѓаат на педесетина километри од границата, за разлика од изјавите од Москва дека нејзините сили се враќаат назад во касарните.

Во процес на пристигнување е засилување од 14 баталјони, додадоа официјалните лица, притоа истакнувајќи го понтонскиот мост што набрзина беше поставен во Белорусија во изминатите неколку дена, како пример за невообичаена воена активност.

Во видеозаписот на прашањето „Зошто претседателот Путин сака војна“ се вели дека шефот на руската држава ја гледа Украина како тампон-зона во однос на НАТО и дека смета дека земјата е културен и историски дел од Русија.

Путин, се додава во видеото, не е среќен поради аспирациите на Украина за влез во НАТО и сака да ја врати под руска контрола.

INTELLIGENCE UPDATE: We have seen no evidence that Russian forces are withdrawing from Ukrainian border regions.

Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning. pic.twitter.com/qTYrItLxCf

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 17, 2022