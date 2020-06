Министерот за надворешни работи на Европската унија, Џозеп Борел, во четвртокот предупреди дека пандемијата на коронавирус ќе има „долготрајни“ здравствени и економски последици.

Борел инсистира на тоа дека „забрзувањето на трендовите на Ковид-19“ само расте со секој нов ден додека тензиите меѓу САД и Кина продолжуваат да се зголемуваат.

Коментирајќи ги односите на Европската унија со двете земји, Борел рече дека ЕУ бара „позитивен ангажман“ со САД „каде и да е можно“, додека партнерството на блокот со Кина „останува сложено“.

A global pandemic needs global solutions and the #EU must be at the centre of this response.https://t.co/HQtlcVKIIBpic.twitter.com/srSAVKMFs2

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 18, 2020