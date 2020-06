Високиот претставник на Европската унија, Џозеп Борел го опиша неодамнешниот судир меѓу Кина и Индија во областа Ладах на заедничката граница меѓу двете земји како „загрижувачки“.

Дваесетина индиски војници се пријавени за мртви како резултат на насилните судири со кинеските сили во долината Галван во Ладах претходно оваа недела.

India & China are very important partners of the EU & crucial actors for regional/global stability.

Recent developments along the Line of Actual Control are worrying. Need restraint, military de-escalation & dialogue to find peaceful solutions.https://t.co/tncTKamyQT

