Денеска одекнаа експлозии во главното украинско пристаниште Одеса, еден ден откако Киев и Москва постигнаа договор во Истанбул за деблокирање на извозот на украински житарки.

Неколку експлозии ја погодија Одеса рано изутрината, а причината се уште не е позната, пренесе „Би-Би-Си“.

Локалниот пратеник Олексиј Хончаренко на Телеграм напиша дека во градот одекнале шест експлозии и дека пристаништето било во чад по нападот

One of the largest missile attacks on Odesa at 11.15 am. At least seven explosions reported. One of the missiles hit Odesa seaport. Just yesterday grain deal and safe corridors were signed. Not a single word of Russia can be trusted. pic.twitter.com/ZSYpUqY8WG

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) July 23, 2022