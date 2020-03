Милијардерот и ко-основач на „Мајкрософт“, Бил Гејтс, рече дека коронавирусот (КОВИД-19), кој е причина за губење на животите на околу 2.900 луѓе, а над 83.000 се заразени ширум светот, може да биде „патогенот на векот“, за кој сме загрижени, напиша CNBC.

Се надевам дека ситуацијата не е толку лоша, но исто така мора да прифатиме дека може да биде сè додека не бидеме убедени поинаку“, рече Гејтс во напис, цитиран од The New England Journal of Medicine.