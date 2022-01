Мултимилијардерот и основач на „Мајкрософт“, Бил Гејтс, на својот официјален профил на Твитер ѝ одговори на претседателката на глобално здравје на Универзитетот во Единбург – Деви Сридхар, на прашањето како и кога ќе заврши пандемијата на коронавирусот.

As countries experience their Omicron wave health systems will be challenged. Most of the severe cases will be unvaccinated people. Once Omicron goes through a country then the rest of the year should see far fewer cases so Covid can be treated more like seasonal flu.

— Bill Gates (@BillGates) January 11, 2022