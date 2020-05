Берлинската полиција денес уапси околу 60 учесници во демонстрации против ограничувањата поради пандемијата на коронавирус, објави германскиот весник Тагесшпигел.

Ројтерс пренесува дека демонстрантите ги прекршиле официјалните мерки воведени за да се одржи вирусот под контрола, а некои ги нападнале полицајците, се наведува во весникот, повикувајќи се на полицискиот портпарол. Демонстрантите веќе трет викенд по ред ги исполнија улиците на германската престолнина.

Двајца полицајци се полесно повредени, додава весникот.

Meanwhile in Germany! Many demonstrations also today, this is from Berlin. #WWG1WGA #WWG1WGAWORLWIDE #QAnonsWorldwide #QAnonGermany https://t.co/Fudespomo4

— Angel of QLand (@edina_eros) May 23, 2020