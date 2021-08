Секој ден нови драматични видеа од евакуацијата од аеродромот во Кабул. Жителите од Авганистан бегаат од Талибанците, секој гледа како може да се спаси. Гледавме снимка на која човек паѓа од авионот. Сега на нова снимка се гледа како млад човек се качил на тркалото на американски авион. Направил снимка на која се гледа дека тој не е единствениот патник на тркалото од авионот.

Footage showing Afghans clinging on to C-17 at Kabul Airport yesterday.#KabulHasFallen #kabulairport pic.twitter.com/boArvmRVbN

