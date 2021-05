Американскиот претседател Џо Бајден (78) повторно делуваше приллично изгубено за време на најновиот јавен настап.

Имено, Бајден заборави каде ја оставил заштитната маска.

-Во проблем сум, не можам да ја најдам маската, се пожали Бајден.

Сопругата Џим веднаш му пријде, но на крајот американскиот претседател маска ја пронајде во својот џеб.

NEW – Biden: "I’m looking for my mask. I’m in trouble," then finds it in his pocket. pic.twitter.com/29M1t9mK97

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) April 29, 2021