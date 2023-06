Претседателот на САД Џо Бајден направи нов кикс за време на интонирањето на химните при пречекот на премиерот на Индија Нарендра Моди, кој е во официјална посета на Вашингтон.

На церемонијата на интонирање на химните во Белата Куќа, според протоколот во такви прилики, прво беше интонирана химната на Индија, во чест на гостинот. Притоа Бајден ја стави раката кај срцето, што е вообичаено при изведувањето на химната на САД.

По извесен период сфаќа дека се работи за туѓа химна, и полека ја спушта раката. Видеото од настанот предизвика многу реакции.

Halfway through the anthem, Biden realized that it was the anthem of India pic.twitter.com/YdXx21p0QI



После овој кикс, Бајден направи уште еден, кога ја фати раката на Моди и не сакаше да ја пушти, што во непријатна ситуација ја стави неговата сопруга Џил Бајден.

Biden refused to let go of the hand of the Prime Minister of India, which put his wife Jill in a difficult position. pic.twitter.com/qXcDc1z48x

— Sprinter (@Sprinter99880) June 22, 2023