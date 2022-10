Американскиот претседател Џо Бајден повторно се најде во центарот на вниманието откако фати млада девојка за рамо и ѝ рече „нема

сериозни врски со момчиња додека не наполниш 30 години“.

Настанот се случи при неговата посета на колеџот Ирвин Вали во Калифорнија. Претседателот го посети колеџот за да ги пофали напорите на неговата администрација за намалување на инфлацијата и намалување на трошоците. Кога го заврши обраќањето, тој стана да позира со некои од оние кои се собраа да го слушаат.

Момент го сними репортерот Кајлен Д’Алмеида, кој потоа го објави на Твитер. Тој истакна дека агент на Тајната служба се обидел да го спречи

да снима додека се случила непријатната случка.

President Joe Biden grabs a young girl by the shoulder and tells her “no serious guys till your 30” as she looks back appearing uncomfortable, secret service appears to try to stop me from filming it after Biden spoke @ Irvine Valley Community College | @TPUSA @FrontlinesShow pic.twitter.com/BemRybWdBI

— Kalen D’Almeida (@fromkalen) October 15, 2022