Вака изјави американскиот претседател Џо Бајден во говорот што го одржа во Полска во саботата, мислејќи на Владимир Путин, а потоа Белата куќа мораше да ја повлече изјавата и да објаснува дека Бајден не мислел така, туку дека. Експертите велат дека „пеглањето“ на зборовите на Бајден нема да биде доволно за да се смири ситуацијата, јавува Јутарни.

President Biden ends his speech in Poland calling for Putin's removal:

"For God's sake, this man cannot remain in power." pic.twitter.com/nIcs3izzOA

— CBS News (@CBSNews) March 26, 2022