Американскиот претседател Џо Бајден изјави дека рускиот напад врз Украина е можен во следните неколку дена и дека сè укажува на тоа.

Запрашан од новинарите дали сè уште е можно дипломатско решение, Бајден одговори: „Да, тоа е можно. Затоа го испраќам Блинкен -шефот на американската дипломатија во Њујорк за да се обрати пред Советот за безбедност на ОН”.

На прашањето дали планира да разговара со Путин, Бајден одговори негативно.

BREAKING: Pres. Biden tells @CeciliaVega that he thinks Russian leader Vladimir Putin will invade Ukraine “in the next several days.” https://t.co/hHpxQUtZbn pic.twitter.com/2rvlCUIqwU

— ABC News (@ABC) February 17, 2022