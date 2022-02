Претседателот Путин „директно го нападна правото на Украина на постоење“, рече вечерва американскиот претседател Џо Бајден во говорот во кој го најави воведувањето на „првиот бран“ тешки санкции против Русија.

Американскиот претседател соопшти дека САД ќе воведат тешки санкции кон Русија и нејзината „елита“ како одговор на „почетокот на инвазијата“ врз Украина и вчерашното признавање на самопрогласените народни републики Доњецк и Луганск од страна на Москва.

Новите санкции, рече тој, се „целосно одбранбени потези од наша страна“.

Претседателот, исто така, вети дека ќе бидат воведени дополнителни санкции „доколку Русија продолжи со инвазијата“.

Бајден рече дека неговите постапки би можеле да имаат „цена“ и во Русија и во САД, и дека тој се координира со производителите на нафта за да го ублажи секое понатамошно зголемување на цената на енергијата за Американците. „Ќе преземам силни мерки за да се осигурам дека болката од нашите санкции е насочена кон руската економија, а не кон нашата“, рече Бајден.

Санкциите, меѓу другото, се насочени кон руските банки и државниот долг.

Тој посочи дека САД и сојузниците од НАТО ќе ја бранат секоја педа од територијата на членките на НАТО.

