Неколку лица се повредени во Лондон кога автомобил се качил на тротоарот и прегазил неколку пешаци.

На крајот, возилото удрило во дрво.

Полицијата потврди дека инцидентот не е поврзан со тероризам.

Полицијата и брзата помош се на местото на настанот.

A car has reportedly ploughed into pedestrians in the Stamford Hill area of Hackney, East London, leaving several injured.https://t.co/b5ZJARVmt5 pic.twitter.com/TdABmmiieb

