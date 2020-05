Обилен дожд, силен ветер и бранови високи до осум метри погодија делови од Австралија.

Како што соопшти Бирото за метеорологија, лошите временски услови се резултат на судирот на тропскиот циклон Манга и студениот фронт.

An impressive sight on satellite this afternoon, a significant weather system is on the doorstep on western #WA plus early signs of a low pressure system forming well off the Lower West coast. The low will deepen overnight & bring dangerous wind gusts to the #southwest. pic.twitter.com/i8AKV1GvVu

