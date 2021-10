Видеата на кои се гледа како авион на „Ер Индија“ заглавен под мост на автопат во Њу Делхи брзо се проширија на интернет.

Новинар од индиската новинска агенција АНИ Њуз сподели видео на Твитер, на кое се гледа како огромен авион е заглавен скоро точно на половина пат под мостот, додека има густ сообраќај наоколу и возилата го заобиколуваат.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

The competition starts now👇 pic.twitter.com/pukB0VmsW3

— Ashoke Raj (@Ashoke_Raj) October 3, 2021