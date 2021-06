Патнички авион Боинг денес се лизна од пистата во градот Симферопол во Крим, блокирајќи ја пистата.

Нема извештаи за повредени.

Сите летови од тој аеродром и кон тој аеродром се привремено прекинати, наведе Тасс.

Ikar Pegasfly Boeing 767-300 (VP-BMC, built 1999) ran off the right side of runway 19 while landing Simferopol Airport (UKFF), Crimea coming to land on flight #EO123 from Moscow-SVO with 284 onboard. The nose and right maingear ended on soft ground. @ntvruhttps://t.co/neETm1xwaG pic.twitter.com/sZdP2cd2qo

— JACDEC (@JacdecNew) June 17, 2021