Летовите во Велика Британија се откажани, а армијата е распоредена за да им помогне на граѓаните кои се подготвуваат за новата бура Денис, која според надлежните, може да донесе обилни дождови и поплави во делови на Англија.

Огромни бранови високи до девет метри утрово ги поплавуваат бреговите на северен Атлантик, а ураганските ветрови достигнуваат брзина до 148 километри на час, соопшти американскиот Национален метеоролошки центар.

Денис, четвртото невреме оваа зимска сезона, веќе предизвика големи проблеми во сообраќајот низ целата земја, јавија локалните медиуми.

This footage shows planes battling the high winds brought by #StormDennis as they approached Heathrow Airport runway.

— Sky News (@SkyNews) February 15, 2020