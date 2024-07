Непознато лице денеска пукало во поранешната пратеничка во украинскиот парламент и ултрадесничарска политичарка Ирина Фарион.

Засега не се знае дали истрелот бил фатален, а Фарион била однесена со возило на брза помош, пренесе Укринформ.

Се здобила со повреда на главата

Iryna Farion, #Ukraine MP, was shot in the side of the head by her assailant who waited for her in #Lviv

He was wearing gloves and is said to be about 25 years of age. His gun did not have a silencer so was heard by all nearby.

Farion is still thought to be alive, but critical. pic.twitter.com/4TUzFIPVDv

— Tim White (@TWMCLtd) July 19, 2024