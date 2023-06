Надвозник на Interstate I-95 во американската сојузна држава Филаделфија делумно се урнал откако под него се запалил камион, а се слушнале и неколку експлозии.

Патот во моментов е затворен во двата правци, а засега не се знае дали има повредени или загинати, а сцените од местото на настанот се апокалиптични, јавуваат американските медиуми.

Надлежните наведуваат дека камионот бил затрупан под урнатините, а оштетен е и другиот дел од надвозникот кој не се урнал.

На терен се голем број пожарникари и спасувачки екипи.

Major fire on 95 North approaching Cottman @FOX29philly @CBSPhiladelphia @NBCPhiladelphia looks like the grass is on fire pic.twitter.com/PKbUYkrWLn

— Sgt. Mark Fusetti (Retired) (@MarkFusetti) June 11, 2023