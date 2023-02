Во Турција и Сирија траат спасувачки операции за што повеќе извлечени преживеани по разорниот земјотрес. Студеното време ја отежнува работата.

Интернетот е преплавен од фотографии и видео снимки кои се повеќе сведочат за големата трагедија. На нова видео снимка се гледа како се одвива спасувачка акција и се трага по преживеани под урнатините, додека во истиот момент само на неколку метри полево се руши зграда.

Луѓето панично бегаат во извици на немоќ, страв, болка…

In Antep, as rescue workers search for survivors in one building, another collapses

