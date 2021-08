Група демонстранти антиваксери која се претставува како неофицијална група „Официјален глас“ (Official Voice) се обидуваат да влезат во зградата на Би-би-си туркајќи се со полицијата која се обидува да го спречи упадот, објави Индипендент.

Демонстрантите првично се собрале на протест во лондонски парк, од каде што се упатиле кон Би-би-си.

Official Voice protesters try storming the BBC studios at white city but them come up against a heavy police presence- they are protesting against vaccine passports and vaccine for kids pic.twitter.com/FGTSJ6WLmu

— Paul Brown 🇬🇧 Browns fan🏈 London News 🎥Vlogger (@PaulBrown_UK) August 9, 2021