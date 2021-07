Англија во понеделникот ги укина речиси сите ограничувања поврзани со пандемијата на коронавирус. Првата недела е одбележана со зголемување на бројот на новозаразени, недостиг на производи во супермаркетите и хаос со апликацијата за самоизолација.

Салите и стадионите можат да се отворат со полн капацитет, дискотеките можат повторно да работат, во пабовите повторно е дозволено да се седи зад шанковите и веќе нема ограничување на бројот на луѓе што можат да се соберат. Носењето маски веќе не е задолжително, но се препорачува во јавниот превоз и во продавниците, веќе не се повикува на работа од дома, но премиерот Борис Џонсон сепак апелира за претпазливост.

Како што рече владиниот советник, Нил Фергусон, речиси е неизбежно бројот на нови случаи на инфекција да достигне сто илјади дневно, со по илјада хоспитализирани.

„Вистинското прашање е дали тие бројки ќе бидат двојно или уште поголеми. Може да имаме две илјади хоспитализирани на ден и двесте илјади случаи, но тоа не може да се каже со сигурност“, рече Фергусон.

Рафтовите во повеќето супермаркети низ земјата се целосно празни, откако голем број вработени и возачи за достава отидоа во самоизолација поради контакт со заразени.

On @BBCr4today CEO of Iceland said there are no shortages or empty shelves in his shops ‘yet’. Pop down to Crayford @sainsburys and tell them how you’re doing that mate, could you? It was as if I stumbled onto the set of ‘Chernobyl’ Season 2 just now. #covidiots #BrexitShambles pic.twitter.com/jILfEKWOEi

— Mike Bealing (@Sillytees) July 22, 2021