Демонстрантите во Балтимор во текот на ноќта ја собориле статуата на Кристофер Колумбо и ја фрлиле во Атлантскиот океан.

Снимките објавени на социјалните мрежи покажуваат дека демонстрантите користеле јажиња за да ја турнат статуата во близина на квартот Мала Италија, а потоа делови од неа фрлиле во вода.

Американските медиуми наведуваат дека статуата била поставена во 1984 година и е во сопственост на градот.

WATCH: Protesters in Baltimore’s Little Italy pulled down a statue of Christopher Columbus earlier this evening. (🎥 | Baltimore Brew & Louis Krauss)

FULL STORY: https://t.co/BURmDbHtxM pic.twitter.com/u9pgq9ChcK

— ABC 7 News – WJLA (@ABC7News) July 5, 2020