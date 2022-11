Голем број Албанци синоќа излегоа на улиците на Лондон за да го прослават Денот на знамето на нивната земја. На бројни видеа од центарот на Лондон се гледаат мажи и жени во скапи автомобили како веат албански знамиња додека полицајците бараат од нив да престанат да го блокираат сообраќајот.

„Албанците во Лондон кои го славеа Денот на независноста себично ги блокираа плоштадите Странд и Трафалгар додека луѓето го напуштаа киното во 22 часот“, се налути еден корисник на Твитер.

This was last night in London. God help us. https://t.co/bqrfSEWpGD

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) November 29, 2022