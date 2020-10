Десетици турски националистички активисти маршираа во Дижон против Ерменија, непочитувајќи го полицискиот час, со многу знамиња и извикувајќи го слоганот „Алах акбар“. Префектурата на Дижон на најостар начин ги осуди овие демонстрации, јави дописникот на МИА.

На „Твитер“ видеата покажуваат дека десетици демонстранти веат турски знамиња и извикуваат „Алах акбар“ во центарот на градот Дижон. По неколкуминутно парадирање, демонстрантите беа опколени од полицијата и потоа беа оттурнати со солзавец кон станицата, каде што групата конечно се разотиде.

&

;

Префектот на Златниот брег – Дижон, Фабиен Судри ја „осуди на најсостар начин“ оваа иницијатива. Префектурата од Дижон, нагласи дека демонстрантите дошле од повеќе градови и дека немало ехо од ерменската заедница. На прашањето за зголемувањето на судирите во заедницата, префектурата потсетува на „загриженоста на владата за подемот на сепаратизмот“ воопшто, префектурите „работеа на потсетување на важноста на републиканската порака“.

If 200 Germans were waving nazi flags and shouting “hey Jews, come out, we’re here to kill you” how would the world react?? #dijon #terrorism

pic.twitter.com/XbJ0JWE6i9

— Artemis (@_aartemiss_) October 29, 2020