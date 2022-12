Поранешниот борец на УФЦ Абдул-Керим Едилов почина на 31-годишна возраст, објави ИПОН.мк

Едилов е познат по тоа што беше вицепремиер на Чеченија и тренер на децата на шефот на републиката Рамзан Кадиров. Веста ја споделија опозициските телеграм канали 1АДАТ и НИЈСО.

Според NIYSO, 31-годишниот Едилов е мртов од минатата недела. Околностите се непознати, се знае само дека починал додека бил во Чеченија. Во исто време, 1АДАТ објави дека Едилов починал на 29 декември.

Chechen activists are reporting that former UFC fighter Abdul-Kerim Edilov has died at age 30.

Edilov was a nanny for the dictator’s sons before becoming vice premier.

Circumstances surrounding Edilov’s death are unclear but should note he’d fallen out of favor w/ Kadyrov pic.twitter.com/mQK3veemaT

— Karim Zidan (@ZidanSports) December 29, 2022