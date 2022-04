Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг убиствата на цивили во градот Буча северозападно од Киев ги оцени како неприфатлива „бруталност“.

Францускиот претседател Емануел Макрон ги опиша фотографиите од Буча како неподносливи.

Макрон го сподели своето сочувство со Украинците и жртвите, додавајќи дека „Руските власти ќе мора да одговараат за овие злосторства“.

Шефот на германската дипломатија Аналена Бербок денеска изјави дека Русија мора да плати за своите, како што рече, „воени злосторства“ во украинскиот град Буча, недалеку од главниот град Киев, во форма на построги санкции.

Германскиот канцелар Олаф Шолц ги повика меѓународните организации како што е Меѓународниот комитет на Црвениот крст (МКЦК) да им биде дозволен пристап до погодените области со цел независно да се документира она што тој го опиша како „ѕверство“.

Шолц, исто така, ја повика Русија конечно да се согласи на прекин на огнот и да ја запре оваа „страшна, бесмислена и неоправдана војна“.

Во масовната гробница во украинскиот град Буча, во близина на Киев, пронајдени се 57 тела на убиени цивили, изјави денеска шефот на локалниот спасувачки тим Серхи Каплични.

Советникот на украинскиот министер за надворешни работи Антон Герашченко вчера на Твитер објави видео од разурнатиот град Буча, што вчера беше ослободен од руска окупација.

Додека градоначалникот на Буча, Анатолиј Федорук изјави дека во градот е откриена масовна гробница, каде се закопани 280 луѓе.

Претходно, на социјалните мрежи се појавија видеа на кои се гледаат безживотни тела на улиците на градот Буча. Според дел од западните медиуми, најмалку 20 мртви мажи во цивилна облека биле пронајдени на една улица откако украинските сили вчера ја вратија контролата врз Буча.

Bucha a month ago – a beautiful modern #Kyiv suburb. #Bucha now- stables bombarded and burned, houses robbed to the last spoon, or wrecked to the ground, young families killed, men gone missing, women raped.

wrecked, robbed houses, wrecked or lost lives. #StandWithUkraine pic.twitter.com/FNKbyzdYHr

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 1, 2022