Аеродромите во Бордо, Лион (Лион-Сент Егзипери и Лион Брон), Рен, Лил, Тулуз, Париз Бове, Ница, Стразбур, Бијариц, Пау и Нант се евакуирани утрово, откако полицијата соопшти дека добиле закани за бомби или сомнителни пакети. , објави весникот „Локал“.

Сите летови до и од погодените аеродроми се прекинати, некои се обновени, но патниците може да очекуваат доцнења од неколку часа.

Во меѓувреме беа објавени и првите видеа од патниците од аеродромот како бегаат на безбедно.

Портпаролот на француската воздухопловна управа DGAC ја потврди евакуацијата поради предупредувањата за бомби само во Лил, Лион, Тулуз и Бове, и не можеше веднаш да даде дополнителни детали.

Онлајн контролната табла на DGAC покажа значителни доцнења во Лил, Лион и Тулуз.

Во објава на сметката на платформата X на аеродромот во Ница се вели дека „поради сомнителен багаж… поставен е безбедносен периметар за да се овозможат вообичаените проверки“.

A statement from #Lille Airport said: “Lille Airport is being evacuated following a bomb threat. State security services are on site.”#France #airlines #avgeeks #IsraelAttack pic.twitter.com/md3zBXvk4Z

