Прес конференција на Наум Стоилковски: Градоначалникот Шилегов склучил договор и го плаќал адвокатското друштво Шилегов.

Прес конференција Прес конференција на Наум Стоилковски: Градоначалникот Шилегов склучил договор и го плаќал адвокатското друштво Шилегов Posted by ВМРО-ДПМНЕ, ВМРО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ЗА МАКЕДОНСКО НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО on Saturday, 19 December 2020

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