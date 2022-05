Meet the first ex-Polish Army T-72M1 main battle tanks of #UkrainianArmy. Delivery of over 200 T-72M1 main battle tanks of #Poland to #Ukraine is still on-going. pic.twitter.com/CFY5OrATnZ

— Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) May 2, 2022