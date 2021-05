Еднокомпонентната вакцина против коронавирус „Спутник Лајт“ е регистрирана во Русија, а нејзината ефикасност е 79,4 проценти, што е поголема отколку кај многу вакцини со две дози, соопшти Рускиот фонд за директни инвестиции (РФПИ).

За регистрацијата на оваа вакцина соопштија и Министерството за здравство на Русија и Националниот истражувачки центар за епидемиологија и микробиологија „Гамалеја“.

Според лабораторискитео истражувања на центарот „Гамалеја“, вакцината „Спутник Лајт“ е ефикасна против сите нови видови на коронавирус.

Introducing a new member of the Sputnik family – a single dose Sputnik Light!

It’s a revolutionary 1-shot COVID-19 vaccine with the 80% efficacy – higher than many 2-shot vaccines.

Sputnik Light will double vaccination rates and help to handle epidemic peaks ✌️ pic.twitter.com/BCybe8yYWU

— Sputnik V (@sputnikvaccine) May 6, 2021