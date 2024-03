Идејата за отворање на центри за рехабилитација на ранети и повредени украински војници, но и деца во земјите од Западен Балкан, вклучително и Македонија, начелно е прифатлива за нас, но потребна е конкретна разработка на деталите, што ќе биде во надлежност на владите од земјите кои ќе земат учество во програмата, велат од Кабинетот на претседателот на државата Стево Пендаровски по првичниот предлог на премиерот на Хрватска, Андреј Пленковиќ и претседателот на Црна Гора, Јаков Милатовиќ.

На новинарско прашање дали има пристигнато официјално барање и дали ова прашање е разговарано на седница на Советот за национална безбедност, за тоа какви би биле импликациите по националната безбедност, од Кабинетот на претседателот, информираат дека станува збор за првичен предлог од страна на премиерот на Хрватска, Андреј Пленковиќ и претседателот на Црна Гора, Јаков Милатовиќ, со оглед на тоа дека тие две држави веќе имаат искуство и капацитети за рехабилитација од воените дејствија во 1990-те.

Идејата, начелно, е прифатлива за нас, при што е потребна конкретна разработка на деталите, што ќе биде во надлежност на владите од земјите кои ќе изразат согласност да земат учество во оваа програма, се вели во одговорот од Кабинетот на Пендаровски.

Идејата балканските држави, вклучително и Македонија, да помогнат во рехабилитацијата на деца и војници од воените зони во Украина, како што објави на Х (твитер) претседателот на Украина Володомир Зеленски, била дискутирана на средби со претседателите на Македонија и на Црна Гора, Стево Пендаровски и Јаков Милатовиќ, на самитот Украина – Југоисточна Европа што се одржа во Тирана на 28 февруари годинава.

Во објавата на Зеленски, по средбата со Пендаровски, се вели дека го информирал претседателот Пендаровски за моменталната ситуација на бојното поле и за одбранбените потреби на Украина, како и дека изразил благодарност за целата политичка поддршка и јасниот став за иднината на Украина во НАТО.

Ја истакнав важноста од учеството на Македонија во спроведувањето на Формулата за мир и подготовката за првиот Глобален самит за мир во Швајцарија. Посебно внимание посветивме на можноста за формирање центар за рехабилитација за ранетите украински војници и украинските деца со помош на балканските држави, се вели во објавата на Зеленски на Х (твитер).

I met with North Macedonia's President @SPendarovski and expressed gratitude for all of the political support and clear stance on Ukraine's future in NATO.

I informed President Pendarovski of the current battlefield situation and Ukraine's defense needs.

I emphasized the… pic.twitter.com/Sc3R8Hp1Yu

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2024