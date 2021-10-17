ВМРО-ДПМНЕ информира дека извојувале победа во првиот кру од локалните избори, во следниве општини:

Аеродром, Велес, Бутел, Виница, Гази Баба, Градско, Зелениково, Зрновци, Илинден, Јегуновце, Карбинци, Кавадарци, Кратово, Могила, Новаци, Петровец, Прилеп, Свети Николе, Сопиште, Штип.

СДСМ пак прогласи победа во: Делчево, Берово, Богданци, Дојран, Крушево, Кривогаштани, Валандово, Крива Паланка.

ДУИ ги освои Липково, Сарај, Пласница, а Алијансата за Албанција – Гостивар.

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