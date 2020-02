Упс, го сторија тоа повторно: ги прекршија парламентарните правила и процедури, го злоупотребија европското знаменце, спроведоа политички инженеринг сè додека пратениците не подлегнат на притисокот, што резултира со уште поголема поларизација, со одлив на мозоци итн., реагира на „Твитер“ холандскиот аналитичар и експерт за Балканот, Ханс ван ден Берг зборувајќи за СДСМ, ДУИ, амбасадите на ЕУ и САД итн.

Oops, they (SDSM/DUI EU/US AMB etc) did it again: bending the parliamentary rules and procedures; abusing ‘EU flag’; political engineering, until MPs succumb for the pressure, resulting in more polarization, brain drain etc. Opposition & experts ignored, public debate avoided. https://t.co/qVhqBaLeYb

— Hans van den Berg (@bipdirector) February 16, 2020