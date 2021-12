Холандскиот експерт за Западен Балкан Ханс ван ден Берг не е одушевен од „новите“ лица во раководството на СДСМ.

На Твитер тој посебно ги споменува поранешните градоначалници, на Карпош Стефан Богоев и на Скопје Петре Шилегов.

Холандскиот експерт, исто така, потсетува на сообраќајната несреќа во Бугарија, за која се уште нема разврска.

Вчерашната средба на новиот претседател на СДСМ Димитар Ковачевски и американската амбасадорка Кејт Брнз за Ван дер Берг е

Former Karpos Mayor Bogoev and former Skopje Mayor Shilegov get a seat in the ‘new’ SDSM leadership. Especially the latter is the opposite of what should be new, 'clean, credible and competent' government. This will not impress MK citizens, a main goal of PM-designate Kovacevski.

— Hans van den Berg (@bipdirector) December 28, 2021